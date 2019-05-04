Cezayir'de Buteflika'nın kardeşi gözaltına alındı

En-Nehar televizyon kanalının haberine göre, eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika gözaltına alındı. Haberde, konuya ilişkin başka bilgi yer almadı.

© AFP 2019 / ISSOUF SANOGO Cezayir'de Buteflika'ya yakın milyarder, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

'İsrail Hakkında Her Şey' isimli internet sitesinin haberinde de ülkenin eski İstihbarat başkanları Muhammed Medin ile Beşir Tartag'ın son dönemdeki faaliyetleri dolayısıyla gözaltına alındığı kaydedildi. Haberde, Medin ile Tartag'ın başkentte İstihbarata bağlı bir merkezde sorgularının devam ettiği aktarıldı.

Eski Cezayir Savunma Bakanı Halid Nizar, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada Said Buteflika'nın, gösteriler sırasında Genelkurmay Başkanı Ahmed Kaid Salih'in görevden alınması ve olağanüstü hal ilan edilmesi konusunda kendisiyle görüştüğünü belirtmişti. Nizar, Said Buteflika'nın adeta fiili cumhurbaşkanıymış gibi kendisiyle iletişim kurduğunu da ifade etmişti.

Medin, Eylül 2015'te 25 yıllık İstihbarat Başkanlığı görevinden alınmış ve yerine Tartag atanmıştı. Tartag da geçen ay görevinden el çektirilmişti.