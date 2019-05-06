Hafter'in ordusu: Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin karargahı imha edildi

Libya Ulusal Ordusu'ndan (LUO) El Karama operasyon merkezinden yapılan açıklamaya göre LUO hava kuvvetleri, Trablus'ta bir dizi hedefe saldırı düzenledi.

Açıklamada, "LUO hava kuvvetlerinin saldırıları, diplomasi kulübü ve El Kahili Camii'ne uzanan karayolunun aralarında bulunduğu bir dizi hedefe yönelikti. Yapılan nokta atışları sonucunda Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin karargahı imha edildi" dendi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.