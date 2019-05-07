Sudan'da aralıktan bu yana 90 protestocu hayatını kaybetti

© AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY Devrik Sudan lideri Beşir'in evinde 130 milyon dolardan fazla nakit bulundu

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, cumartesi Niyala kentinde güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında karnından vurulan Saad Muhammed Ahmed'in ölümüyle yaklaşık 4 aydır süren rejim karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 90'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, silah, gaz bombası, işkence ve araçla ezme gibi güvenlik güçlerinin çeşitli müdahaleleri sonucu yaşamını yitiren göstericilerin isimleri ve ölüm yerleri de paylaşıldı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, 26 Nisan'da, gösterilerin başından bu yana 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 734 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde hükümet karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.