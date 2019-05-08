Sudan’da askeri konsey muhalefetin taleplerini reddetti

Gelecek hükümetteki temsil oranları konusunu müzakere etmediklerini söyleyen Ferid, ÖDBG bünyesindeki siyasi partilerin bir sonraki kabinede yer almayacağını bildirdi.
ÖDBG üyesi Muhammed Naci el-Esam da "Eski rejim hala varlığını sürdürüyor, tüm ülkeyi kontrol ediyor ve krizler çıkartıyor” değerlendirmesinde bulundu.
“Elemanları 90 göstericinin ölümüne neden olan eski İstihbarat Başkanı Salah Kuş, henüz tutuklanmadı” diyen Esam, eski yönetimin kalıntılarıyla mücadelenin sürdüğünü, ülkenin krizden çıkmasının tek yolunun sivil devletten geçtiğini dile getirdi.
Belgeye göre, Başkanlık Konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak. Silahlı kuvvetler komutanının da yer alacağı konseyin yargı üyelerini, büyükelçileri ve valileri atama yetkisi olacak. Kabinede bir başbakan, bir başbakan yardımcısı ve 17 bakan yer alacak.
Parlamento, kadın temsili yüzde 40’ın altında olmayacak şekilde, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi'ne imza atan güçler tarafından belirlenecek 120 ila 150 üyeden oluşacak.
Bu taleplere olumlu yaklaşan ordu, temsil oranını reddederek askerin çoğunluğunu dayatıyor. Geçiş sürecinin uzunluğu konusunda da taraflar arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Ordu, yönetimin kendisinde olacağı iki yıllık geçiş sürecinin ardından iktidarı sivillere teslim edeceğini taahhüt ediyor. ÖDBG ise kamu kurumlarının yeni sürece hazırlanabilmesi için 4 yıla ihtiyaç olduğunu belirtiyor.
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