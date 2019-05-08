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03:17 08 Mayıs 2019
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    Sudan

    Sudan’da askeri konsey muhalefetin taleplerini reddetti

    © Sputnik / UMIT BEKTAS
    Afrika
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    Sudan’da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), geçiş süreciyle ilgili askeri konseye ilettikleri görüşlerine olumsuz cevap aldıklarını bildirdi.

    Sudan'da bir gösterici devrik lider Ömer Beşir'in posterinin önünde duruyor
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
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    Oluşumun en aktif ortağı ve gösterilerin organizatörü Sudan Meslek Odaları (SPA) Temsilcisi Emced Ferid, düzenlediği basın toplantısında, “Askeri Geçiş Konseyi, geçiş süreciyle ilgili sunduğumuz anayasal belgeye olumsuz yanıt verdi. ÖDBG, bugün yapacağı toplantıda askeri konseye verilecek yanıtı ele alacak, kamuoyu bu konuda ne düşündüğümüz hakkında bilgi sahibi olacak” dedi.

    Gelecek hükümetteki temsil oranları konusunu müzakere etmediklerini söyleyen Ferid, ÖDBG bünyesindeki siyasi partilerin bir sonraki kabinede yer almayacağını bildirdi.

    ÖDBG üyesi Muhammed Naci el-Esam da "Eski rejim hala varlığını sürdürüyor, tüm ülkeyi kontrol ediyor ve krizler çıkartıyor” değerlendirmesinde bulundu.

    “Elemanları 90 göstericinin ölümüne neden olan eski İstihbarat Başkanı Salah Kuş, henüz tutuklanmadı” diyen Esam, eski yönetimin kalıntılarıyla mücadelenin sürdüğünü, ülkenin krizden çıkmasının tek yolunun sivil devletten geçtiğini dile getirdi.

    Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan
    © AA /
    Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin 3 üyesi istifa etti
    ÖDBG, geçen hafta, geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşlerini içeren kapsamlı anayasal belgeyi askeri yönetime teslim etmişti. Askeri Geçiş Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, konseyin ÖDBG ile müzakereleri ve diyaloğu sürdürmek istediği, belgenin incelenip dönüş yapılacağı vurgulanarak, “Belge, diyaloğu ilerletmek için bir adım” ifadelerine yer verilmişti.

    Belgeye göre, Başkanlık Konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak. Silahlı kuvvetler komutanının da yer alacağı konseyin yargı üyelerini, büyükelçileri ve valileri atama yetkisi olacak. Kabinede bir başbakan, bir başbakan yardımcısı ve 17 bakan yer alacak.

    Parlamento, kadın temsili yüzde 40’ın altında olmayacak şekilde, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi'ne imza atan güçler tarafından belirlenecek 120 ila 150 üyeden oluşacak.

    Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir
    © AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY
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    Askeri geçiş konseyi ve muhalefetin çatı oluşumu arasında yeni yönetimdeki isimler ve temsil oranı konusunda henüz uzlaşı sağlanamadı. ÖDBG, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir devlet başkanlığı konseyi, geçici bir kabine ve parlamento kurulmasını talep ediyor.

    Bu taleplere olumlu yaklaşan ordu, temsil oranını reddederek askerin çoğunluğunu dayatıyor. Geçiş sürecinin uzunluğu konusunda da taraflar arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Ordu, yönetimin kendisinde olacağı iki yıllık geçiş sürecinin ardından iktidarı sivillere teslim edeceğini taahhüt ediyor. ÖDBG ise kamu kurumlarının yeni sürece hazırlanabilmesi için 4 yıla ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

    Etiketler:
    talep, muhalefet, Askeri Geçiş Konseyi, Sudan
    Topluluk kurallarıTartışma
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