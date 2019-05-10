Angola'da gıda krizi: 2.3 milyon kişi acil gıda yardımına muhtaç

Güney Afrika ülkelerinden Angola'da kuraklık nedeniyle 2.3 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu açıklandı.

Ulusal basındaki haberlerde, ülkenin güney bölgelerinde yaşanan kuraklıktan tarım arazilerinin büyük ölçüde etkilendiği belirtildi.

Kuraklığın gıda krizine yol açtığı ve 2.3 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğuna işaret edildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayımlanan raporda, Angola'ya son dönemde düşen yağışların düzensiz ve beklenenin altında olduğu kaydedildi.

Raporda, kuraklık nedeniyle on binlerce çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altında alındığı vurgulandı.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço, ocak ayında ülkede olağanüstü hal ilan etmiş ve halkın acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.