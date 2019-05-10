Tunus açıklarında sığınmacı teknesi battı: En az 50 ölü

Birleşmiş Milletler (BM) Göç Örgütü, Libya'dan denize açılan teknenin alabora olması sonucu en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Tunus Devlet Haber Ajansı ise ölü sayısını 70 olarak açıkladı.
Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, batan sığınmacılardan 16'sı çevrede bulunan balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı.
BM verilerine göre yılbaşından bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)