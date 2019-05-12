Somali'de saldırı: Türk mühendisin aracına konulan bomba patladı

Başkent Mogadişu’da meydana gelen olayda Türk mühendisin aracına konulan bomba, mühendisin aracına bindiği sırada infilak etti.
© REUTERS / Mussa Qawasma
Yaralı olarak, Mogadişu’da bulunan Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Türk mühendisi hayatını kaybetti.
Somali emniyeti saldırıya dair araştırma başlattı; Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği de süreci yakından takip ediyor.
SALDIRIYI EŞ-ŞEBAP ÜSTLENDİ
Türk mühendise yönelik yapılan saldırıyı ise Eş-Şebab örgütü üstlendi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)