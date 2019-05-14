Sudan Askeri Konseyi Başkanı'na Suudi Arabistan'dan zirve daveti

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı Mekke'de düzenlenecek 14'üncü Dönem İslam Zirvesi’ne davet etti.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde düzenlenecek 14. Dönem İslam Zirvesi'ne katılmak için Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz’den davet aldı" ifadeleri kullanıldı.

"İslam devletleri arasındaki dayanışmayı güçlendirme" amacı taşıyan Mekke'deki zirvede, Arap toplumunu ilgilendiren meselelerin ele alınması bekleniyor.