BM: AB'nin Libya'ya ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz

© AFP 2019 / Abdullah DOMA AB: Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin saldırıları uluslararası barışı tehdit ediyor

UNSMIL, AB'nin Libya’da çarpışan taraflara ateşkes çağrısının memnuniyetle karşılandığını belirterek, Trablus’a yapılan saldırıların ve şiddeti sürdürmenin yalnızca BM'nin Libya barış görüşmelerine değil, uluslararası barışa da bir tehdit olduğunu açııkladı.

BM, AB’nin Libya’daki ihtilaflı tarafların BM'yle koordineli bir şekilde ateşkes çağrısı yapmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, saldırılarda sivil ayrımı yapılmamasının savaş suçlarına sebep olacağı uyarısında bulundu.

AB Konseyi'nin toplantısından önce Libya Başbakanı Fayiz Serrac ile görüşen AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB’nin tek sesle konuştuğuna vurgu yaptı. Mogherini, şöyle konuştu:

"Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus'a saldırması ve başkent civarındaki çatışmalar uluslararası barışa ciddi bir tehdit oluşturup, Libya halkını ve uluslararası toplumu hedef alan terörist faaliyetlere yol açar. Libya’daki krize askeri bir çözüm yok. Ancak Libya’daki krize bir çözüm var. Bu BM’nin öncülüğündeki bir diyalogla sağlanır. AB’nin bütün üyeleri adına vermek verdiğim bu mesaj, bizim Birleşmiş Milletler'in temsilcisi Gasan Seleme'ye desteğimizin kararlılığını gösteriyor.