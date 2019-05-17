Cezayir'de başsavcı görevden alındı

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Başkent Başsavcısı Binkesir bin İsa ile Yolsuzluğu Önleme Merkez Büro Başkanı Muhtar Rahmani'yi görevden aldı.

© REUTERS / Ramzi Boudina Cezayir'de yolsuzluk soruşturması: Eski başbakanlar ve bakanlar ifade verdi

Cezayir devlet televizyonunda yayınlanan Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih'in, Bin İsa'yı Başkent Başsavcılığı görevinden alarak yerine Yüksek Mahkemede Başsavcı Yardımcısı Zagmati Bilkasım'ı atadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 2010'da yolsuzluklarla ilgili soruşturma yapmak üzere kurulan Yolsuzluğu Önleme Merkez Bürosu'nun Başkanı Rahmani'nin de görevinden alındığı ve yerine Muhtar Lahdari'nin atandığı kaydedildi.

Başkent Başsavcılığına getirilen Zagmati Bilkasım, 2016'da eski Enerji Bakanı Şekib Halil hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarmasının ardından eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika tarafından başsavcılık görevinden alınmıştı.