Cezayir'de başsavcı görevden alındı

Cezayir devlet televizyonunda yayınlanan Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih'in, Bin İsa'yı Başkent Başsavcılığı görevinden alarak yerine Yüksek Mahkemede Başsavcı Yardımcısı Zagmati Bilkasım'ı atadığı belirtildi.
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Açıklamada ayrıca, 2010'da yolsuzluklarla ilgili soruşturma yapmak üzere kurulan Yolsuzluğu Önleme Merkez Bürosu'nun Başkanı Rahmani'nin de görevinden alındığı ve yerine Muhtar Lahdari'nin atandığı kaydedildi.
Başkent Başsavcılığına getirilen Zagmati Bilkasım, 2016'da eski Enerji Bakanı Şekib Halil hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarmasının ardından eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika tarafından başsavcılık görevinden alınmıştı.
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