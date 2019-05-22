Tunus mahkemesi BM yetkilisinin tahliyesine karar verdi

Tunus'ta casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Silahlar Dosyası Sorumlusu Munsif Kırtas için tahliye kararı çıktı.

© AFP 2019 / FETHI BELAID Rusya ve Tunus dışişleri bakanları, Libya'da terörle mücadeleyi görüştü

İlk Derece Mahkemesi Sözcüsü Sufyan es-Suleyti, yaptığı açıklamada, başkent Tunus'taki mahkemenin Kırtas'ın denetimli serbest bırakılmasına hükmettiğini söyledi.

Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan 29 Mart'ta yapılan açıklamada, Tunus uyruklu 2 kişinin yabancı ülkeler adına casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtilmişti.

Mahkeme de 11 Nisan'da Kırtas ve kimliği açıklanmayan diğer kişinin tutuklu yargılanmasına karar vermişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, geçen hafta Tunus hükümetine Kırtas'ın bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.