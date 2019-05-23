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    Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti lideri Fayiz es-Serrac

    UMH Başkanı Serrac: Hafter'in Trablus'a girmesi gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayal

    © AFP 2019 / Tiziana Fabi
    Afrika
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    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin birbiriyle uyuşmayan gruplardan oluştuğunu belirterek, "Hafter'in Trablus'a girmesi gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayal" dedi.

    UMH Başkanlık Konseyi Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, Tunus ziyareti sırasında bazı Arap, Afrika ve Avrupa ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya gelerek, ülkesindeki son gelişmeler ve başkent Trablus'a yapılan saldırılara ilişkin bilgi verdi.

    Libya Ulusal Ordusu (LNA)
    © AFP 2019 / Abdullah DOMA
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    Hafter'in, kendisine sağlanan askeri destek dolayısıyla Trablus'a 'piknik yapar gibi' kolayca gireceğini zannettiğini söyleyen Serrac, "Hafterin Trablus'a girmesi gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayal" dedi.

    Libya ordusunun ve onu destekleyen güçlerin Trablus'u ölümüne savunacağını ve saldırıları püskürteceğini vurgulayan Serrac, "Hafter'in yönettiği güçler, birbiriyle uyuşmayan dini grup, aşiret mensupları ve militanlarından oluşuyor" yorumunu yaptı.

    Büyükelçilerle görüşmesinde UMH'nin her zaman demokratik sürece bağlı kaldığının altını çizen Serrac, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) "yapılan ihlallerin araştırılması ve Hafter güçlerinin Trablus'a düzenlediği saldırıları destekleyen ülkelerin tespit etmesi için bir araştırma komisyonu göndermesini" talep ettiklerini aktardı. 

    Serrac, "kardeş ve dost" ülkelerden sorumluluklarını üstlenmelerini ve saldırganın kimliğini gizlemeden saldırıyı kınamalarını istedi.

    UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, "Ateşkes çağrısıyla beraber saldırıyı düzenleyen gücün de geldiği yere geri dönmesi gerekir. Sonuçta savaş bitecek ve Libyalılar müzakere masasına oturacak" ifadelerini kullandı.

    'DİYALOG İÇİN HAFTER'İN YERİNE BAŞKA TEMSİLCİLER BULUNSUN'

    Libya
    © REUTERS / Hani Amara
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    Savaşın sonuçlarını dikkate alan bir siyasi sürece yönelik gereken hazırlıkların yapılması ve hiç kimseyi dışlamadan tüm Libyalıları içine alacak bir diyalog için uygun  mekanizmanın aranması gerektiğini belirten Serrac, Hafter ile diyalog masasına oturmayı reddettiğine işaret ederek, diyalog için onun yerine başka temsilcilerin bulunması çağrısı yaptı.

    Serrac, "Siyasi süreçte, kendi sözüne saygı duyan, demokrasiye ve yönetimin barışçıl yollarla el değiştirmesi gerektiğine inanan insanlara ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

    Hükümetin tüm ülkelere karşı eşit mesafede durmaya önem verdiğini kaydeden Serrac, isim vermeden bazı ülkelerin tutumunu gözden geçirmesini ve herhangi bir tarafın değil Libya halkının yanında yer almasını umduklarını dile getirdi.

    Serrac ayrıca ülkelerin kendi ekonomik çıkarlarını gözetmesini anlayışla karşıladığını, ancak bunu yaparken doğru ve ahlaki yöntemlerin kullanması gerektiğini ifade etti.

    Etiketler:
    Fayiz Serrac, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Trablus, Halife Hafter, Libya
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