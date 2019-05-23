Botsvana fil avı yasağını kaldırdı

Yaklaşık bir yıldır fillerin avlanmasına izin vermeyi tartışan Botsvana, resmen av yasağını kaldırdı.

Çevre, Doğal Kaynakları Koruma ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fillerin sayısının arttığı ve çiftlik hayvanlarına zarar vermeye başladığı iddia edildi.

Bakanlık, avlanmanın ‘düzenli ve etik’ bir biçimde yapılacağı savunuldu.

'ÜLKENİN İMAJINI DA ETKİLER'

Yasağın kalkmasından yana olanlar, fillerin giderek daha geniş alanlarda dolaşmasının, insan ile yaban hayatı arasındaki çatışmayı artırdığını, ekinleri yok ettiğini ve özellikle küçük çiftçilerin hayatını zorlaştırdığını iddia ediyor.

Kararın politik olduğunu söyleyen ve yasağın devam etmesini savunanlar ise sert tepki gösterdi. Hayvanlara zarar vermenin yanı sıra bu kararın ülkenin imajını bozacağı ve turizm gelirlerini de etkileyeceği belirtildi.

KOMİSYON, MAMA TESİSİ KURMAYI DA ÖNERDİ

Twitter İngiliz askeri izinsiz avlanma operasyonunda fil tarafından öldürüldü

Botsvana’nın önceki Devlet Başkanı Ian Khama, kuzeyde yaban hayvan nüfusunun azalması üzerine 2014'te büyük yaban hayvanlarının avlanması yasağını yürürlüğe sokmuştu.

Ancak Nisan 2018'de koltuğu devralan Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi haziran ayında bir komisyonu fil avı yasağının gözden geçirilmesiyle görevlendirmişti. Şubat ayında bu komisyon avlanmaya izin verilmesini önermişti. Bununla da kalmayan komisyon, düzenli ama sınırlı itlaf ve evcil hayvanlar için fil etinden mama üretimi yapacak bir tesis kurulmasını da önermişti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK FİL NÜFUSU

Botsvana, dünyanın en büyük fil nüfusuna ev sahipliği yapıyor, ülkede 130 binden fazla fil olduğu belirtiliyor. Afrika genelindeki fil nüfusunun ise 415 bin olduğu kaydediliyor. Ancak özellikle fildişi avcılığı ve iklim değişikliği gibi nedenler fil nüfusunda azalmaya neden oluyor.