Sudan'da protestocular genel grev ilan etti

Sudan'da 4 ay boyunca süren protesto gösterilerinin ardından 11 Nisan'da askeri darbe yaşanmıştı. Darbeden bu yana sokak hareketi ve kurulan Askeri Geçiş Konseyi arasında mutlak bir mutabakata varılamamasıyla, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri genel grev ilan etti.

Sputnik'e konuşan hareketin lideri Satia Alhaj, gelecekte ülkeyi yönetecek egemen bir konseyin oluşturulması konusunda hareket ve darbe yönetimi arasındaki görüşmelerin askıya alınmadığını ancak durdurulduğunu kaydetti.

© REUTERS / UMIT BEKTAS BAE'den Sudan Merkez Bankasına 250 milyon dolarlık destek

Alhaj, siyasi güçlerin geçiş dönemi boyunca parlamento ve hükümetin yetkilerini genişleten bir parlamenter sistem kurmayı planladığını söyledi.

Askeri Geçiş Konseyi, yönetime el koymasıyla birlikte yeni bir seçim yapma sözü verse de protesto gösterileri devam etti ve göstericiler ordunun yeni bir sivil yönetimin önünü açmasını talep etti.

Çarşamba günü yapılan görüşmeler neticesinde Askeri Geçiş Konseyi ve muhalefet, üç yıllık bir geçiş dönemi üzerinde anlaşma sağladı.