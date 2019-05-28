Sudan Askeri Geçiş Konseyi, sivil hükümet kurmaya hazır

Sudan'da 4 ay süren, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir karşıtı protestolar sonrasında kurulan askeri darbe yönetimi, sivil hükümet kurmaya hazır olduklarını duyurdu.

Al-Ain sitesinin aktardığına göre Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan, "Üç ay içinde sivil hükümet oluşturmaya hazırız ve Özgürlük ve Değişim Güçleri hareketi de bu hükümetin bir parçası olacak" diye açıkladı.

Askeri Konseyin sivil güçlerle görüşmeleri kesme niyetinde olmadığını, aksine isteyen herkesin bu diyaloga katılabileceğini düşündüklerini dile getiren Hamdan, "Sudan'ı ancak güvenli ellere devredeceğiz" diye kaydetti.