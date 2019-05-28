Mısır'da askeri mahkeme 17 sanık hakkındaki idam kararını onadı

Mısır'da Yüksek Askeri Mahkeme, üç şehirde kiliselere düzenlenen saldırılardan sorumlu tutulan 17 sanık hakkında daha önce verilmiş olan idam kararını onadı.

Mısır'da Yüksek Askeri Mahkeme, Kuzey Kahire Askeri Mahkemesi’nin 17 sanık hakkında daha önce verdiği idam kararını bugün görülen duruşmada onadı.

Yüksek mahkeme aynı dava kapsamında, 19 sanığa verilen müebbet (25 yıl), 9 sanığa verilen 15'er yıl ve bir sanığa verilen 10 yıl hapis cezasını da onadı.

Söz konusu kararın nihai olduğu ve sanıkların kararları bir üst mahkemeye götürmesi veya karara itiraz haklarının kalmadığı kaydedildi.

İskenderiye Askeri Mahkemesi, 2016 ve 2017 yıllarında üç kiliseye düzenlenen saldırılardan sorumlu tutulan ve tutuklu yargılanan 48 sanıktan 36'sı hakkında 10 Nisan 2018'de idam kararı vermişti.

Kuzey Kahire Askeri Mahkemesi, 11 Ekim 2018’de, söz konusu 36 kişiden 19'u için verilen idam kararını bozarak müebbet hapse çevirmişti.

Mısır'ın başkenti Kahire ile İskenderiye ve Tanta şehirlerinde Aralık 2016 ve Nisan 2017'de kiliselere düzenlenen saldırılarda 82 kişi hayatını kaybetmişti.