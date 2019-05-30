Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan seçim çağrısı

Diyalog girişiminin 'anayasal çerçevede çözüm arayışı' amacı taşıması gerektiğine işaret eden Salih, "Halkın özgür iradesiyle karar vereceği bir cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Cezayir Genelkurmay Başkanı, dünkü konuşmasında, "Cezayir'i her şeyin üstünde tutan ciddi ve gerçekçi bir diyalog inşa edebiliriz. Ülkenin yaşadığı krizden çıkışın tek yolu samimi diyalogdur" demişti.
Ülkede 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık başvurularının tamamlanması için süre dün akşam doldu fakat İçişleri Bakanlığına adaylık için başvuru yapan 77 kişiden hiçbiri başvurularını tamamlamadı.
Söz konusu aday adaylarından bazılarının gerekli 60 bin imzayı toplayamadığı için başvurularını tamamlayamadığı bazılarının ise halktan yükselen "boykot" çağrılarının bir neticesi olarak adaylıktan vazgeçtiği belirtiliyor.
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