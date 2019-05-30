Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan seçim çağrısı

© REUTERS / RAMZI BOUDINA Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 adaylık başvurusu

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, bir askeri üssü ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, daha önce de dile getirdiği diyalog çağrısına ilişkin, "Diyalog girişimi, geçiş dönemi tartışmalarının dışında ciddi ve akılcı olmalı. Çünkü geçiş döneminde, derin ve boş tartışmalarla vakit kaybetmenin anlamı yok" diye konuştu.

Diyalog girişiminin 'anayasal çerçevede çözüm arayışı' amacı taşıması gerektiğine işaret eden Salih, "Halkın özgür iradesiyle karar vereceği bir cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı, dünkü konuşmasında, "Cezayir'i her şeyin üstünde tutan ciddi ve gerçekçi bir diyalog inşa edebiliriz. Ülkenin yaşadığı krizden çıkışın tek yolu samimi diyalogdur" demişti.

© REUTERS / Ramzi Boudina Cezayir'de yolsuzluk soruşturması: Eski başbakanlar ve bakanlar ifade verdi

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yoğun protestolar ve ordunun 'uyarıları' sonucu 2 Nisan'da istifa ettiği Cezayir'de, geçiş dönemine ilişkin tıkanıklık devam ediyor.

Ülkede 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık başvurularının tamamlanması için süre dün akşam doldu fakat İçişleri Bakanlığına adaylık için başvuru yapan 77 kişiden hiçbiri başvurularını tamamlamadı.

Söz konusu aday adaylarından bazılarının gerekli 60 bin imzayı toplayamadığı için başvurularını tamamlayamadığı bazılarının ise halktan yükselen "boykot" çağrılarının bir neticesi olarak adaylıktan vazgeçtiği belirtiliyor.