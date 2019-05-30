Nijerliler Batılı askeri üs istemiyor: Ancak Amerikan veya Fransız biri kaçırıldığında harekete geçiyorlar

Ülkede geçen hafta yabancı üslere yönelik protestoları düzenleyen Nijer Öğrenciler Birliği’nin (USN) Genel Sekreteri İdder Algabit, yerel basına yaptığı açıklamada ABD, Fransa ve Almanya'ya ait üslerin ordunun terörle mücadelesine hiçbir katkı sağlamadığını belirtti.

© REUTERS / Joe Penney Nijer, ABD'den militanlara karşı silahlı İHA kullanmasını istedi

Algabit, terör saldırılarının artmasıyla güvenlik durumu kötüleşen ülkede üslerin yarar göstermediğini söyledi.

Niamey Üniversitesi'nde Sanat Fakültesi öğrencisi olan Mahamane Sidi de şehit Nijer askerlerini saygıyla andıklarını ancak işgalci olarak gördükleri yabancı askerlerin ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğini savundu.

‘GELDİKLERİNDEN BU YANA TERÖRİST SALDIRILAR ARTTI’

Sidi, "Buraya geldiklerinden bu yana, önlemek için ellerinde tüm imkanlar olmasına rağmen terörist saldırılar arttı" ifadesini kullandı.

USN Yönetim Kurulu üyesi Moustapha Bachir de Nijerlileri hareket geçmesi gerektiğini, yoksa daha fazla askerin öleceğini dile getirdi.

‘KENDİ TOPRAĞIMIZDA AYRIMCILIĞA MARUZ KALIYORUZ’

Bachir, "Teröristler Nijerlileri öldürdüğünde, sonuçsuz bir takip yapılıyor. Ancak Amerikan veya Fransız biri kaçırıldığında uçakları ve askerleri harekete geçiriyorlar. Kendi toprağımızda ayrımcılığa maruz kalıyoruz" diye konuştu.

Nijer'de 16 Mayıs'ta Mali sınırında devriye görevi yürüten askeri birliğe yönelik saldırıda, 29 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.