Sudan'da göstericilere müdahale: 9 kişi yaşamını yitirdi

Sudan'da, başkent Hartum'da Genelkurmay Başkanlığı binasının önünde uzun süredir devam eden oturma eylemine son vermek isteyen askerlerin açtığı ateş sonucu en az 9 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hartum’da Genelkurmay Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan grup, güvenlik güçlerinin müdahalesini 'haince bir girişim' olarak nitelendirdi ve halka “yardıma gelin” çağrısı yaptı. Eylemlere önderlik eden Sudan Odalar Birliği'nden yapılan kısa açıklamada, "Oturma eylemini dağıtmak için bir girişim başlatıldı" denildi.

Bunun üzerine pek çok kentte halk sokağa çıkarken, ülkenin ikinci büyük şehri olan Omdurman’da da binlerce protestocunun lastik yakarak yolları kapattığı belirtildi.

© REUTERS / STRINGER Sudan'da, başkent Hartum'da Genelkurmay Başkanlığı binasının önünde uzun süredir devam eden oturma eylemine son vermek isteyen askerler protestoculara ateş açtı.

Özgürlük ve Değişim Güçleri adlı muhalefet bloku, Askeri Geçiş Konseyi ile tüm iletişimi ve müzakereleri kestiklerini duyurdu.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Şemseddin Kabbaşi ise Sky News Arabia Televizyonu'na yaptığı açıklamada oturma eylemine 'güç kullanarak son verdikleri' iddialarını reddetti.

ABD, İNGİLTERE, ALMANYA TEPKİ GÖSTERDİ

Gelişmenin ardından tepkiler de gecikmedi.

ABD'nin Hartum Büyükelçiliği, "Sudan güvenlik güçlerinin protestoculara ve sivillere yönelik saldırıları yanlış ve durmalı" ifadelerini kullandı.

Şiddetten Sudan ordusunun sorumlu tutulduğu ve ordunun Sudan halkını "sorumlu bir şekilde yönetememekle" suçlandığı kısım ise daha sonra açıklamadan silindi.

İngiltere’nin Hartum Büyükelçisi Irfan Siddiq ise, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Konutumdan son bir saattir duyduğum yoğun silah ateşinden ve Sudan güvenlik güçlerinin oturma eylemi yapılan alana saldırdığı ve kayıpların olduğu yönündeki haberlerden aşırı kaygılıyım” diye yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Sudan’daki son gelişmelerden derin endişe duyduklarını söyledi.

Burger, Almanya'nın Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalarını desteklediğini belirterek, taraflara gerilimi azaltma ve müzakere masasına dönme çağrısında bulundu.

HALK, SİVİL BİR YÖNETİM İSTİYOR

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.