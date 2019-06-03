Afrika Birliği'nden Sudan açıklaması

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Yaşanan olayları şiddetle kınıyoruz. Olayların araştırılması ve faillerin tespit edilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Askeri Geçiş Konseyi'nin halkı koruması gerektiğini vurgulayan Muhammed, ülkede acilen müzakerelere dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesinde 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Geçiş Konseyi'ne görevi bırakma çağrısı yapmıştı.