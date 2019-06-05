Sudan güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı: 'Nil'den onlarca ceset çıkarıldı'

Hartum'dan protestocuların askeri karargahların karşısına kurduğu kampa güvenlik güçlerinin saldırması sonucu en az 100 kişinin öldüğü, bunların 40'ının bedenlerinin Nil Nehri'nden çıkarıldığına dair haberler geliyor.

Sudan'ın başkenti Hartum'da halkın aylarca süren protestolarının ardından Ömer Beşir'i 30 yıllık devlet başkanlığından deviren askerler içinde de darbe olması ve Suudi Arabistan yanlısı askerlerin yönetime el koyması sonrası, ordu ile demokrasi yanlıları karşı karşıya geldi.

Ordunun muhaliflerle diyaloğu kestiği, önceki tüm anlaşmaları iptal ettiği ve 9 ay içinde genel seçime gideceği açıklamasını Hartum'da protesto edenlere ateş açılırken, onlarca kişinin öldüğü yönünde haberler geliyor.

Protestocuların nisan başında askeri karargahların karşısına kurduğu kampa güvenlik güçlerinin saldırması sonucu en az 100 kişinin öldüğünü söyleyen doktorlar, bunların 40'ının ölü bedenlerinin Nil Nehri'nden çıkarıldığını ifade etti.

Sudan Doktorları Merkezi Komitesi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Nil Nehri'nden asil şehitlerimizin 40 naaşını çıkardık" dedi.

BBC'ye konuşan Sudan Doktorları Merkezi Komitesi'nin bir üyesi, saldırılara tanıklık ettiklerini ve hastanelerdeki cesetleri teyit ettiklerini, son ölü sayısının 100'e ulaştığını söyledi.

CANCAVİD SALDIRISI © REUTERS / STRINGER Türkiye'den Sudan'da itidal çağrısı

Demokrasi yanlılarına yönelik saldırıdan ordunun yanısıra Acil Destek Güçleri adlı milisler de sorumlu tutuldu. Daha önce 'Cancavid' diye bilinen bu milisler, Darfur ve Batı Sudan'daki çatışmalarda kötü şöhret kazanmıştı.

France 24 kanalı, Sudan'ın geleceğinin belirlenmesinde, şu anda Geçici Devlet Başkanı Yardımcısı pozisyonunda bulunan eski Cancavid Komutanı Muhammed Hamdan 'Hemedti' Dagalo'nun hırslarıyla baş edilip edilemeyeceğinin belirleyici rol oynacağına dair değerlendirme yaptı.

Can a former Janjaweed commander determine Sudan’s future? https://t.co/KGF1UsnQOG pic.twitter.com/egUSXfTlBr — FRANCE 24 English (@France24_en) June 5, 2019

Yönetimi ele geçirmiş bulunan Askeri Geçiş Konseyi sivillere saldırıları soruşturmayı vaat etti.

'BU BİR KATLİAMDI'

İngiliz yayın kuruluşu Channel 4'a konuşan eski bir Sudanlı güvenlik yetkilisi, Nil'e atılanların bazılarının dövülerek, bazılarının silahla vurularak, bazılarının palayla parçalanarak öldürüldüğünü söyledi. Kaynak "Bu bir katliamdı" ifadesini kullandı.

'İKTİDAR SİVİLLERE DEVREDİLENE DEK EYLEM' © REUTERS / Sudan'da aralıktan bu yana 90 protestocu hayatını kaybetti

Demokrasi yanlılarının oluşturduğu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), Askeri Geçiş Konseyi'nin 9 ay içinde genel seçime gitme kararını reddedip darbe yönetimi düşene kadar gösterilere devam edeceklerini açıklamıştı.

Askeri Geçiş Konseyi’nin yönetiminde seçimlere gidilmesini kabul etmediklerini ve iktidar sivillere devredilinceye dek eylemlere devam edeceklerini duyuran ÖDBG'nin liderlerinden Abbas Medeni, katliamı 'halkı bastırmak üzere planlı ve sistematik bir girişim' diye nitelendirdi.