Sudan güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı: 'Nil'den onlarca ceset çıkarıldı'

Ordunun muhaliflerle diyaloğu kestiği, önceki tüm anlaşmaları iptal ettiği ve 9 ay içinde genel seçime gideceği açıklamasını Hartum'da protesto edenlere ateş açılırken, onlarca kişinin öldüğü yönünde haberler geliyor.
Sudan Doktorları Merkezi Komitesi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Nil Nehri'nden asil şehitlerimizin 40 naaşını çıkardık" dedi.
BBC'ye konuşan Sudan Doktorları Merkezi Komitesi'nin bir üyesi, saldırılara tanıklık ettiklerini ve hastanelerdeki cesetleri teyit ettiklerini, son ölü sayısının 100'e ulaştığını söyledi.
CANCAVİD SALDIRISI
Demokrasi yanlılarına yönelik saldırıdan ordunun yanısıra Acil Destek Güçleri adlı milisler de sorumlu tutuldu. Daha önce 'Cancavid' diye bilinen bu milisler, Darfur ve Batı Sudan'daki çatışmalarda kötü şöhret kazanmıştı.
France 24 kanalı, Sudan'ın geleceğinin belirlenmesinde, şu anda Geçici Devlet Başkanı Yardımcısı pozisyonunda bulunan eski Cancavid Komutanı Muhammed Hamdan 'Hemedti' Dagalo'nun hırslarıyla baş edilip edilemeyeceğinin belirleyici rol oynacağına dair değerlendirme yaptı.
Can a former Janjaweed commander determine Sudan’s future? https://t.co/KGF1UsnQOG pic.twitter.com/egUSXfTlBr— FRANCE 24 English (@France24_en) June 5, 2019
'BU BİR KATLİAMDI'
İngiliz yayın kuruluşu Channel 4'a konuşan eski bir Sudanlı güvenlik yetkilisi, Nil'e atılanların bazılarının dövülerek, bazılarının silahla vurularak, bazılarının palayla parçalanarak öldürüldüğünü söyledi. Kaynak "Bu bir katliamdı" ifadesini kullandı.
'İKTİDAR SİVİLLERE DEVREDİLENE DEK EYLEM'
Demokrasi yanlılarının oluşturduğu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), Askeri Geçiş Konseyi'nin 9 ay içinde genel seçime gitme kararını reddedip darbe yönetimi düşene kadar gösterilere devam edeceklerini açıklamıştı.
Askeri Geçiş Konseyi’nin yönetiminde seçimlere gidilmesini kabul etmediklerini ve iktidar sivillere devredilinceye dek eylemlere devam edeceklerini duyuran ÖDBG'nin liderlerinden Abbas Medeni, katliamı 'halkı bastırmak üzere planlı ve sistematik bir girişim' diye nitelendirdi.
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