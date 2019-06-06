Sudan Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 100 değil en fazla 46

Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in devrilmesinden sonra Askeri Geçiş Konseyi'nin yönetimi ele aldığı Sudan'da güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkent Hartum'da göstericilere müdahalesi sırasında kaç kişinin öldüğüyle ilgili farklı açıklamalar gelmeye başladı.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi ölenlerin sayısının 100'ü geçtiğini ama gerçek rakamın bunun çok üzerinde olduğunu, yalnızca Nil Nehri'nden 40 ceset çıkarıldığını açıkladı.

Sudan Sağlık Bakanlığı ise ölü sayısının 46'dan fazla olmadığını duyurdu. Resmi haber ajansı SUNA'nın aktardığına göre Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doktor Süleyman Abdül Cabbar basında çıkan ve ölü sayısının 100'ü bulduğuna dair haberleri yalanladı ve sayının en fazla 46 olduğunu söyledi.