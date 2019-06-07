Sudan Doktorları Merkez Komitesi'ne göre ölü sayısı 113’e yükseldi, Etiyopya arabuluculuk için devrede

Komiten tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruda, "Askeri Konsey milislerince beş kişinin daha öldürüldüğünü üzülerek bildiriyoruz. Biri Hartum'da, -3 Haziran katliamı mağdurlarından biriydi ve yoğun bakımdaydı- dördü de Port Sudan şehrinde. Son ölümlerle birlikte ölü sayısı 113'e yükseldi" ifadeleri kullanıldı.
BAKANLIK ÖLÜ SAYISI İÇİN 61 DİYOR
Sudan Sağlık Bakanlığı’nın resmi haber ajansı SUNA’daki açıklamasına göre ise başkent Hartum’da yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 61.
ETİYOPYA'DAN ARABULUCULUK HAMLESİ
Öte yandan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudan'da askerler ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmak için Hartum'a gitti. Ahmed, ilk olarak Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilileriyle bir araya gelecek.
Ahmed, Askeri Geçiş Konseyi lideri General Abdülfettah Burhan'ın yanı sıra bazı protestocularla da görüşecek.
PROTESTOCULAR SİVİL YÖNETİM İSTİYOR
Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.
Ülkedeki şiddet olayları, pazartesi günü iktidardaki Geçici Askeri Konsey'in başkent Hartum'da Genelkurmay Başkanlığı binasının önünde uzun süredir devam eden oturma eylemine son vermek üzere askerlere ateş açma emri vermesiyle tekrar alevlendi.
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