Sudan Doktorları Merkez Komitesi'ne göre ölü sayısı 113’e yükseldi, Etiyopya arabuluculuk için devrede

Sudan Doktorları Merkez Komitesi, başkent Hartum'da Genelkurmay Başkanlığı binasının önünde uzun süredir devam eden oturma eylemine son vermek isteyen askerlerin pazartesi günü başlattığı operasyonda ölenlerin sayısının 113'e yükseldiğini açıkladı. Öte yandan arabuluculuk için Etiyopya devreye girdi.

Sudan’da güvenlik güçlerinin oturma eylemi yapan göstericilere müdahalesi sonrası yaşanan silahlı çatışmalarda ölenlerin sayısı, Sudan Doktorları Merkez Komitesi’ne göre 113’e yükseldi.

Komiten tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruda, "Askeri Konsey milislerince beş kişinin daha öldürüldüğünü üzülerek bildiriyoruz. Biri Hartum'da, -3 Haziran katliamı mağdurlarından biriydi ve yoğun bakımdaydı- dördü de Port Sudan şehrinde. Son ölümlerle birlikte ölü sayısı 113'e yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

BAKANLIK ÖLÜ SAYISI İÇİN 61 DİYOR

Yönetime muhalif gruplar arasında yer alan doktorların can kayıplarıyla ilgili paylaştığı bilgiler Sudanlı yetkililer tarafından yalanlanıyor.

Sudan Sağlık Bakanlığı’nın resmi haber ajansı SUNA’daki açıklamasına göre ise başkent Hartum’da yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 61.

ETİYOPYA'DAN ARABULUCULUK HAMLESİ

Öte yandan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudan'da askerler ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmak için Hartum'a gitti. Ahmed, ilk olarak Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilileriyle bir araya gelecek.

Ahmed, Askeri Geçiş Konseyi lideri General Abdülfettah Burhan'ın yanı sıra bazı protestocularla da görüşecek.

© AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudan'da askerler ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmak için Hartum'a gitti.

PROTESTOCULAR SİVİL YÖNETİM İSTİYOR

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Ülkedeki şiddet olayları, pazartesi günü iktidardaki Geçici Askeri Konsey'in başkent Hartum'da Genelkurmay Başkanlığı binasının önünde uzun süredir devam eden oturma eylemine son vermek üzere askerlere ateş açma emri vermesiyle tekrar alevlendi.