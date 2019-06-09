Sudan'da grev öncesi toplu tutuklamalar

Sudan'da, yönetimdeki Askeri Geçiş Konseyi'ne karşı gösterileri örgütleyen Sudan Odalar Birliği, ülkedeki banka, havaalanı ve elektrik işçilerinin, askeri yönetime karşı yapılması planlanan grev öncesi gözaltına alındıklarını duyurdu.

Sudan'da, yönetimdeki Askeri Geçiş Konseyi'ne karşı gösterileri örgütleyen Sudan Odalar Birliği, işçilerin grev öncesi gözaltına alındıklarını açıkladı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Odalar Birliği, bazı diğer çalışanların da hükümet tarafından tehdit edildiğini savundu. Askeri Konsey'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Başkent Hartum'da hükümet yanlısı milislerini müdahalesi sonucu onlarca kişinin ölmesinin ardından, bugünden itibaren sivil itaatsizliğe gidilmesi çağrısı yapılmıştı.

30 yıla yakın devam eden Ömer El Beşir iktidarının ardından geçen nisan ayındaki darbeyle yönetime gelen Askeri Geçiş Konseyi, sivil iktidara geçme taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak eylemciler, Hartum'daki oturma eylemine yapılan kanlı müdahaleden sonra iktidara güvenemeyeceklerini söyleyerek müzakere önerilerini reddetti.

Bu arada, arabuluculuk çalışmalarında yer alan üç muhalif isim de gözaltına alındı.