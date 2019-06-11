Sudanlı doktorlar, oturma eylemine yapılan saldırıda 70'den fazla kişinin tecavüze uğradığını söyledi

Royal Care hastanesinden bir doktor, beşi kadın üçü erkek olmak üzere sekiz tecavüz mağdurunu tedavi ettiğini söyledi. Hartum’un güneyindeki bir diğer hastanede görev yapan sağlık görevlisi de iki kişinin tecavüz şikâyetiyle geldiğini, bunlardan birinin dört RSF mensubunun saldırısına uğradığını aktardı. Sosyal medyada da pek kişi benzer vakalara tanıklık ettiğini ifade etti.
Tecavüz mağdurlarının korku ya da güvensizlik nedeniyle tıbbi yardım alamadığı da kaydedildi.
SALDIRININ ARDINDAN SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMİ BAŞLADI
Sudan’da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Darbeden sonra AGK ile muhalif askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.
Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 113'e ulaştığını ifade etmişti.
Olayların ardından Hartum’da sivil itaatsizlik eylemi başlatılmıştı.
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