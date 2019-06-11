Sudanlı doktorlar, oturma eylemine yapılan saldırıda 70'den fazla kişinin tecavüze uğradığını söyledi

Sudan’da başkent Hartum’da devam eden protestolara yönelik geçen hafta gerçekleştirilen saldırıda, 70’den fazla kişinin tecavüze uğradığı iddia edildi. Sağlık görevlileri, Sudan paramiliter kuvvetleri olan Hızlı Destek Güçleri (RSF) mensuplarının tecavüzden sorumlu olduğuna inanıyor.

Sudan Doktorlar Komitesi tarafından derlendiği söylenen verilere göre, başkent Hartum’daki hastanelerde 70’ten fazla tecavüz vakası tespit edildi. Tecavüzlerin saldırı sırasında veya hemen sonrasında gerçekleştiği belirtildi.

Royal Care hastanesinden bir doktor, beşi kadın üçü erkek olmak üzere sekiz tecavüz mağdurunu tedavi ettiğini söyledi. Hartum’un güneyindeki bir diğer hastanede görev yapan sağlık görevlisi de iki kişinin tecavüz şikâyetiyle geldiğini, bunlardan birinin dört RSF mensubunun saldırısına uğradığını aktardı. Sosyal medyada da pek kişi benzer vakalara tanıklık ettiğini ifade etti.

Tecavüz mağdurlarının korku ya da güvensizlik nedeniyle tıbbi yardım alamadığı da kaydedildi.

Sudan’da iletişime yönelik kısıtlamalar nedeniyle cinsel şiddetin ne kadar yaygın olduğu henüz bilinemiyor ancak insan hakları aktivistleri ve muhalif gruplar tecavüz raporlarının güvenilir kaynaklar tarafından aktarıldığını vurguluyor.

SALDIRININ ARDINDAN SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMİ BAŞLADI

Sudan’da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra AGK ile muhalif askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Ancak Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkent Hartum'daki ordu karargâhı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 113'e ulaştığını ifade etmişti.

Olayların ardından Hartum’da sivil itaatsizlik eylemi başlatılmıştı.