Doğum yaptıktan yarım saat sonra hastanede bitirme sınavına girdi

Etiyopya'da 21 yaşındaki bir kadın, doğum yaptıktan 30 dakika sonra hastanede ortaokul bitirme sınavına girdi. Soruları hastaneye getiren silahlı bir asker, sınav boyunca genç kadının başında nöbet tuttu.

Ülkenin batısındaki Metu kasabasında yaşayan Almaz Derese adlı kadın, sınava doğumdan önce girmeyi umuyordu.

Fakat Ramazan nedeniyle sınavlar ertelenince Derese bir yıldır hazırlandığı sınavı kaçırma riskiyle karşı karşıya kaldı.

A 21-year-old Ethiopian woman has taken her exams on her hospital bed just 30 minutes after giving birth. Almaz Derese said studying while pregnant was not a problem, however, she did not want to wait until next year to graduate. BBC#NBSUpdates pic.twitter.com/n3Hl3BqChJ — NBS Television (@nbstv) 11 Haziran 2019

​ASKER BAŞINDA NÖBET TUTTU

Kocası Tadese Tulu'nun okul yönetimini ikna etmesiyle, Derese'ye İngilizce, Etiyopya dili ve matematik sınavına hastanede girme izni verildi.

Soruları Karl Metu hastanesine getiren silahlı bir asker sınav boyunca Derese'nin başında nöbet tuttu.

"Sınava girebilmek için acele ettiğim için doğum zor olmadı" diyen Derese, kalan sınavlarına da iki gün içinde girecek.

Bir oğlan bebeği dünyaya getiren Derese, üniversiteye gidebilmek için iki yıl daha okuyacak.