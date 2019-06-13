Sisi'ye suikast girişimi davasında 32 sanığa müebbet

Mısır’da askeri mahkeme, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye suikast girişiminde bulunmakla suçlanan 296 sanık hakkında, müebbet (25 yıl) ile 3 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.
Mısır devlet gazetelerinden Ahram’ın haberine göre, 32 sanık hakkında müebbet hapis cezası veren Kahire Askeri Mahkemesi, 29 sanık hakkında onbeşer, 36 sanık hakkında onar, 1 sanık hakkında ise 7 yıl hapis cezasına hükmetti.
Mısır yasalarına göre kararın nihai olmadığı, Savunma Bakanı'nın onayının ardından sanık avukatlarının 60 gün içerisinde karara itiraz edebileceği bildirildi.
Mahkeme, söz konusu davada şubat ayında da 8 sanık hakkında idam kararı vererek sanıkların evrakını görüşünü almak üzere ülke müftüsüne göndermişti.
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