Sudan'ın devrik lideri Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi

Sudan'da devrik lider Ömer Beşir, askeri darbenin ardından ilk kez başkent Hartum'da ifade vermek üzere savcılığa götürülürken görüntülendi.

11 Nisan'daki darbeden sonra ilk kez görüntülenen Beşir, öğle saatlerinde Kuber Hapishanesi'nden alınarak, polis korumasında başkentteki Yolsuzlukla Mücadele Savcılığına getirildi.

Sudan resmi televizyonu da Beşir'in hapishaneden çıkış görüntülerini yayınladı.

Hartum Yolsuzlukla Mücadele Savcı Vekili Alaaddin Defullah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşir'in 'şüpheli servet edinme ve döviz bulundurmak' suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere avukatları eşliğinde savcılığa getirildiğini söyledi.

Başsavcılık kaynakları 13 Haziran'da Beşir hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının tamamlandığını açıklamıştı. Başsavcılık, Beşir'e şüpheli servet edinme, döviz bulundurma ve olağanüstü hal kararlarıyla ilgili suçlamalar yöneltmişti.

Basında çıkan haberlerde, Beşir ve diğer bazı sanıklar hakkında 1989'daki askeri darbeyle anayasal düzeni yıktıkları gerekçesiyle ayrı bir dava daha açılmasının kararlaştırdığı kaydedilmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer Beşir dönemi sona ermişti.