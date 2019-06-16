Sudan'ın devrik lideri Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi

11 Nisan'daki darbeden sonra ilk kez görüntülenen Beşir, öğle saatlerinde Kuber Hapishanesi'nden alınarak, polis korumasında başkentteki Yolsuzlukla Mücadele Savcılığına getirildi.
Hartum Yolsuzlukla Mücadele Savcı Vekili Alaaddin Defullah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşir'in 'şüpheli servet edinme ve döviz bulundurmak' suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere avukatları eşliğinde savcılığa getirildiğini söyledi.
Başsavcılık kaynakları 13 Haziran'da Beşir hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının tamamlandığını açıklamıştı. Başsavcılık, Beşir'e şüpheli servet edinme, döviz bulundurma ve olağanüstü hal kararlarıyla ilgili suçlamalar yöneltmişti.
Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer Beşir dönemi sona ermişti.
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