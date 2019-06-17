Libya'da iki Sovyet tankı karşı karşıya

Libya’nın başkenti Trablus ve civarlarında Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar devam ederken olayları yakından takip eden Ruptly video ajansı, her iki tarafın da da kullandığı Sovyet yapımı T-55 tanklarını görüntüledi.
Trablus'u ‘teröristlerden kurtarmak’ için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı askeri güçler ile UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac'ın birlikleri arasında başkent ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıklamalarına göre, Trablus ve çevresinde yaklaşık bir aydır süren çatışmalarda 650'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin 500 kişiyse yaralandı.
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