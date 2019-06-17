Libya'da iki Sovyet tankı karşı karşıya

Ruptly video ajansının Libya'nın başkenti Trablus ve civarlarındaki çarpışmaları görüntülediği videosunda, çatışmalara katılan iki Sovyet yapımı T-55 tankı da yer aldı.

Libya’nın başkenti Trablus ve civarlarında Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar devam ederken olayları yakından takip eden Ruptly video ajansı, her iki tarafın da da kullandığı Sovyet yapımı T-55 tanklarını görüntüledi.

Videoda, UMH birliklerine ait Sovyet yapımı T-55 tankının karşı tarafa ait aynı tipteki tanka ateş ederek isabet ettiği, merminin gövdesine denk gelen tankın alev alarak yanmaya başladığı görülüyor. İsabet alan tankın kapakları açık olduğu için içindeki personelin tahliye olmayı başardığı düşünülüyor.

Trablus'u ‘teröristlerden kurtarmak’ için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı askeri güçler ile UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac'ın birlikleri arasında başkent ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıklamalarına göre, Trablus ve çevresinde yaklaşık bir aydır süren çatışmalarda 650'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin 500 kişiyse yaralandı.