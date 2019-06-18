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13:10 18 Haziran 2019
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    Mısır ‘Mursi'ye yönelik tıbbi ihmal’ suçlamasını reddetti

    © REUTERS / Amr Dalsh
    Afrika
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    Mısır, dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye ‘yeterli tıbbi bakım sağlanması konusunda ihmalkar davranıldığı’ yönündeki suçlamaları reddetti.

    Muhammed Mursi
    © AA / Ahmed Omar
    Mursi defnedildi
    Devlet Bilgi Servisi'nin El Ahram gazetesinde yer alan açıklamasında, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Ortadoğu ve Kuzey Amerika Direktörü Sarah Leah Whitson'un Kahire yönetiminin Mursi'ye yeterli tıbbi bakım sağlama konusunda ihmalkar davrandığı yönündeki suçlamasına tepki gösterildi. 

    HRW'yi ‘yalan haber yaymak’ ile suçlayan Devlet Bilgi Servisi, söz konusu suçlamaların ‘maksatlı’ olduğunu ileri sürdü.

    HRW Orta Doğu ve Kuzey Amerika Direktörü Whitson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mursi'nin ölümü korkunç bir olay. Ancak Mısır hükümetinin kendisine yeterli tıbbi bakım sağlamadaki ihmalkarlığı veya aile ziyaretlerine izin vermemesi göz önüne alındığında oldukça anlaşılabilir bir durum" ifadelerini kullanmıştı.

    MAHKEME SALONUNDA VEFAT ETTİ

    Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
    © AA / Ahmed Omar / Stringer
    Mısır Devlet Televizyonu: Mursi kalp krizi sonucu öldü
    Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, ‘casusluk’ suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.

    Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

    Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdülfettah el Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

    Mısır devlet televizyonunda, ‘Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı’ iddia edilmişti.

    Mısır Başsavcılığı daha önce yaptığı açıklamada, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğunu bildirmişti.

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    Etiketler:
    Abdülfettah el Sisi, Hüsnü Mübarek, Sarah Leah Whitson, Kahire, Kuzey Amerika, Ortadoğu, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), El Ahram, Muhammed Mursi, Mısır
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