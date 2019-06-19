Sudan'da geçici teknokrat hükümeti kurulacak

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu Hımidti, "Sudan'da genel seçimler yapılıncaya kadar en hızlı şekilde geçici teknokrat hükümeti kuracağız" dedi.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hımidti, ülkede genel seçimler yapılıncaya kadar en hızlı şekilde geçici teknokrat hükümeti kuracaklarını söyledi.

Hımidti, başkent Hartum’daki uluslararası fuar alanında, ülkedeki yerel yönetimlerin temsilcilerine hitap etti.

Köklü siyasi partileri, ülkenin içinde bulunduğu mevcut durumda sorumluluk almaya ve şahsi çıkarlardan uzak durmaya davet eden Hımidti, ülkede halihazırda meclis bulunmadığını belirterek, "Kabilelerin oluşturduğu yerel meclisler, bizim nazarımızda ülkenin parlamentosunu temsil ediyorlar. Sudan'da genel seçimler yapılıncaya kadar en hızlı şekilde geçici teknokrat hükümeti kuracağız. Askeri Geçiş Konseyi, yerel yönetimlerin teknokrat hükümeti kurulması konusunda yetkilendirilmesine onay verdi" ifadelerini kulandı.