Sudan'da askeri konsey muhalefetle müzakereye hazır

Başkent Hartum'da, Sağlıkçılar Konseyi temsilcileriyle bir araya geldiği etkinlikte yaptığı konuşmada, Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) herhangi bir dış müdahaleyi ve Sudan halkının bir kısmını dışlayan bir çözümü reddettiğini söyleyen Burhan, "Ülke 3 aydır hükümetsiz ve bu, yabancı istihbaratçılar ve elçiliklerin müdahalesinin önünü açıyor" ifadelerini kullandı.
Bazı diplomatik kaynaklar ise Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir'in muhalefet ile asker arasındaki dolaylı müzakereleri yeniden başlatmak için bugün Hartum'a geleceğini aktardı.
Sudan'da askerler ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmak ve müzakerelerin yeniden başlaması için 7 Haziran'da Hartum'a gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ilk olarak AGK üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, ardından Etiyopya Büyükelçiliği'nde de muhalefet temsilcileriyle bir araya gelmişti.
Ahmed, hem askeri liderler hem de muhalefet temsilcileriyle ayrı ayrı 2'şer kez görüşmüştü.
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