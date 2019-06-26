Ruanda: Ülkemizde herhangi bir FETÖ faaliyeti olmayacak

Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sezibera, ülkesinde herhangi bir FETÖ faaliyetinin olmayacağını söyledi.

Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera, Ankara'daki temaslarının ardından iki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, bir sonraki üst düzey ziyaretlere ilişkin de çalışmalar yaptıklarını aktaran Sezibera, bu ziyaretin ayrıca Ruanda ile Türkiye arasında artan ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Bakan Sezibera, "Ruanda ve Türkiye ilişkileri sağlam, güçlü ve büyüyor. Şu anda iş sektöründe Ruanda'ya yatırım yapan 22'den fazla Türk şirketimiz var" diye konuştu.

Bir Türk yatırımcının Ruanda'ya yaklaşık 400 milyon dolar yatırım yaptığının altını çizen Sezibera, Ruanda pazarının, imalat, tekstil, deri, inşaat ve mobilya alanlarında ticari faaliyete açık olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu'nun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de görüştüğünü hatırlatan Sezibera, Ersoy ile turizm alanında çeşitli anlaşmalar imzaladıklarını belirtti.

Sezibera, "(Başkent) Kigali'ye gelen Türk turist sayısını nasıl artırabileceğimiz üzerine müzakere ediyoruz. Ayrıca, Ruandalılar da bu güzel ülkeyi ziyaret etmek için gelecekler" dedi. Bakan Sezibera, "Ruanda'ya iş ya da eğlence için gelen Türk insanı kapılarımızı açık bulacak" ifadesini kullandı. Türkiye'deki Ruandalıların sayısının 300'ü geçtiği bilgisini paylaşan Sezibera, "Her yıl 45 öğrenci Türkiye Burslarından faydalanıyor ve bu rakam gittikçe artacak" diye konuştu.

FETÖ konusuna da değinen Sezibera, "Ruanda'da herhangi bir FETÖ faaliyeti olmayacak. Ruanda'da FETÖ tehdidi yok. Türk hükümeti tarafından FETÖ'yle bağlantılı bazı kişilerin Ruanda'da olduğu konusunda bilgilendirildik ve bu kişilerin ülkeyle ilişkisini kestiğinden emin olduk" ifadelerini kullandı.