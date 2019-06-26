Kayıt
16:58 26 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh

    Gambiya'nın eski İslamcı lideri sistematik cinsel saldırıyla suçlanıyor: Güzellik kraliçesi 'Bana da tecavüz etti' dedi

    © AFP 2019 / MARCO LONGARI /
    Afrika
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Eski Gambiya güzellik kraliçesi, sürgündeki Yahya Jammeh'in devlet başkanlığı görevindeyken tecavüzüne uğradığını açıkladı. Jammeh'in kadınlara sistematik taciziyle ilgili soruşturmaya katkıda bulunan 23 yaşındaki kadın, hayatın her düzeyinde saldırıya uğrayan tüm kadınlara yardım etmek için en üst düzeydekini ifşa ettiğini belirtti.

    Gambiya'daki ECOWAS askerleri
    © REUTERS / THIERRY GOUEGNON
    Siyasi krizi geride bırakmaya çalışan Gambiya’ya kadın başkan yardımcısı
    İnsan Hakları İzleme (HRW) ve Trial International isimli örgütlerin eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in kadınlara yönelik sistematik cinsel saldırılarıyla ilgili soruşturmasına bilgi veren eski güzellik kraliçesi Fatou 'Toufah' Jallow, Jammeh'in görev başındayken tecavüzüne uğradığını açıkladı.

    İnsan hakları örgütlerinin konuyla ilgili raporunda ifadesi yer alan Toufah Jallow, ergen yaşlardayken, Ramazan arifesinde düzenlenen bir etkinlikte Jammeh'in kendisine tecavüz ettiğini söyledi. 

    Raporda iki kadının daha Jammeh'i cinsel saldırı ve tecavüzle suçlayan ifadeleri yer alıyor. Gambiyalı eski sekiz yetkili de bu olaylarla ilgili doğrudan bilgileri olduğunu bildirdi. Raporda gerçek adının açıklanmasına sadece Toufah Jallow izin verdi. 

    Gambiya'nın yeni Devlet Başkanı Adama Barrow ülkesine döndü.
    © AA / Xaume Olleros
    Gambiya artık ‘İslam cumhuriyeti’ değil
    Darbeyle ele geçirdiği yönetimden 22 yıl sonra seçimi kaybettiğini kabul etmekte epey nazlanarak ve bu arada devlet hazinesini boşaltarak giden ve 2 yıldır Ekvator Ginesi'nde sürgünde bulunan Jammeh, kendisini sofu bir kişilik olarak sunarken Gambiya'nın da İslam Cumhuriyeti olduğunu ilan etmişti. Kız çocuklarının haklarını savunduğu iddiasındaydı. 

    Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarının en somutunu sunan 23 yaşındaki Jallow ise Batı Afrika ülkesinde kız çocuklarının ve genç kadınlarının cinsel tacizin yükünü taşıyarak hayatta kalmaya çalıştıklarını, toplumun dokusunu mahveden bu mesele hakkında konuşma-tartışma başlatmak istediğini belirtti.

    Eski güzellik kraliçesi "Bunu ülkenin devlet başkanından başlatarak yapabilirsem, çalıştığı şirketin CEO'su, patronu, okuldaki öğretmeni ya da amcası-dayısıyla uğraşmak zorunda kalanların mücadelesini kolaylaştırabilirim diye düşündüm, çünkü mesele en üst düzeyden ifşa olacak" dedi. 

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    T-90A tankı 'ARMY-2019 Forumu'nda.
    Rusya’nın yeni nesil silahlarının sergilendiği 'ARMY-2019 Forumu’ndan kareler
    Karikatür
    ‘Trump ve Kim Jong-un ilişkilerini ‘yeniden başlatmaya’ çalışıyor’
    İnfografik
    Yenilenen İBB Başkanlığı seçimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet