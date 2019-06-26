Gambiya'nın eski İslamcı lideri sistematik cinsel saldırıyla suçlanıyor: Güzellik kraliçesi 'Bana da tecavüz etti' dedi

İnsan hakları örgütlerinin konuyla ilgili raporunda ifadesi yer alan Toufah Jallow, ergen yaşlardayken, Ramazan arifesinde düzenlenen bir etkinlikte Jammeh'in kendisine tecavüz ettiğini söyledi.
Raporda iki kadının daha Jammeh'i cinsel saldırı ve tecavüzle suçlayan ifadeleri yer alıyor. Gambiyalı eski sekiz yetkili de bu olaylarla ilgili doğrudan bilgileri olduğunu bildirdi. Raporda gerçek adının açıklanmasına sadece Toufah Jallow izin verdi.
Gambian pageant winner accuses ex-president Yahya Jammeh of rape https://t.co/UAM9bDTnXF— The Guardian (@guardian) June 26, 2019
Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarının en somutunu sunan 23 yaşındaki Jallow ise Batı Afrika ülkesinde kız çocuklarının ve genç kadınlarının cinsel tacizin yükünü taşıyarak hayatta kalmaya çalıştıklarını, toplumun dokusunu mahveden bu mesele hakkında konuşma-tartışma başlatmak istediğini belirtti.
Beauty queen 'raped by Gambia's ex-President Jammeh' https://t.co/ug6zDvFi5K pic.twitter.com/90TVJ2oeMW— BBC News Africa (@BBCAfrica) June 25, 2019
Eski güzellik kraliçesi "Bunu ülkenin devlet başkanından başlatarak yapabilirsem, çalıştığı şirketin CEO'su, patronu, okuldaki öğretmeni ya da amcası-dayısıyla uğraşmak zorunda kalanların mücadelesini kolaylaştırabilirim diye düşündüm, çünkü mesele en üst düzeyden ifşa olacak" dedi.
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