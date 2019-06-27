BM'den 'Güney Sudan'da ateşkes sürüyor' açıklaması

Ülkede çatışan taraflar arasında geçen yıl eylül ayında imzalanan barış anlaşmasının devam ettiğini belirten Shearer, "Güney’deki bir bölge haricinde Güney Sudan'da ateşkes devam ediyor. Ülkedeki siyasi şiddette, taraflar arasında ciddi bir azalma var" diye konuştu.
Shearer, ülkede insani aktivitelerin de gayet olumlu seyrettiğine işaret ederek, barış anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten beri yerlerinden edilmiş yaklaşık 500 bin kişinin evlerine döndüğünü kaydetti.
Shearer, tabandaki olumlu gidişata rağmen, barış anlaşmasının uygulanmasında bazı gecikme ve yavaşlıklar olduğunu da dile getirerek, "BM olarak önümüzdeki aylarda geçiş hükümeti sürecinin başlaması konusunda mesafe almak için sıkı bir şekilde baskı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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