BM'den 'Güney Sudan'da ateşkes sürüyor' açıklaması

BM Güney Sudan Misyonu Başkanı David Shearer, Güney Sudan’daki son durum hakkında New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecileri bilgilendirdi.

Ülkede çatışan taraflar arasında geçen yıl eylül ayında imzalanan barış anlaşmasının devam ettiğini belirten Shearer, "Güney’deki bir bölge haricinde Güney Sudan'da ateşkes devam ediyor. Ülkedeki siyasi şiddette, taraflar arasında ciddi bir azalma var" diye konuştu.

Shearer, ülkede insani aktivitelerin de gayet olumlu seyrettiğine işaret ederek, barış anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten beri yerlerinden edilmiş yaklaşık 500 bin kişinin evlerine döndüğünü kaydetti.

Ülkede barışa yönelik gerçekten bir istek ve savaşa geri dönmeme konusunda bir çaba olduğunu gördüklerini vurgulayan Shearer, "Halk tabanındaki gelişmelerin barış sürecinden daha hızlı hareket ettiğini görüyoruz. Ulusal ve yerel düzeyde, güçlerin birleşimi, görevlerin taksimi gibi barış sürecinin adaptasyonu daha hızlı işliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Shearer, tabandaki olumlu gidişata rağmen, barış anlaşmasının uygulanmasında bazı gecikme ve yavaşlıklar olduğunu da dile getirerek, "BM olarak önümüzdeki aylarda geçiş hükümeti sürecinin başlaması konusunda mesafe almak için sıkı bir şekilde baskı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.