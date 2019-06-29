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16:37 29 Haziran 2019
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    Libya'nın Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne bağlı emekli general Halife Hafter

    Hafter güçleri, Libya'ya gelecek Türk uçak ve gemilerini 'düşman hedefi' ilan etti

    © AP Photo / Anja Niedringhaus
    Afrika
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    Türkiye'den gelip Trablus'a inmeye çalışan her uçağı düşman uçağı sayacaklarını açıklayan Mismari, aynısının Libya limanlarına yanaşmaya çalışan Türk gemileri için de geçerli olacağını dile getirdi. 

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / JORGE SILVA
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    NATO destekli Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Albay Muammer Kaddafi'yi devirip öldürdüğü 2011'den beri irili ufaklı pek çok gücün kapıştığı içsavaş batağına saplanan Libya, 2014'te seçilen, doğudaki Tobruk'u merkez alan ve Libya Ulusal Ordusu (LUO) tarafından desteklenen meclis ile BM'nin inisiyatifiyle kurulup Trablus dahil batı kısmını kontrol eden Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında bölünmüş durumda.

    Ankara ve Doha'nın da desteklediği UMH'ye karşı taarruza geçmiş olan Halife Hafter'in komutasındaki LUO'nun Sözcüsü, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi sayacaklarını söyledi. 

    Libya'nın Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne bağlı emekli general Halife Hafter
    © AP Photo / Mohammed El-Sheikhy
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    LUO Sözcüsü Ahmed el Mismari, Libya-Türkiye arasında ticari uçuşları ve Türk gemilerinin Libya limanlarına yanaşmasını yasaklayacaklarını duyurdu. 

    Türkiye'den gelip Trablus'a inmeye çalışan her uçağı düşman uçağı sayacaklarını açıklayan Mismari, aynısının Libya limanlarına yanaşmaya çalışan Türk gemileri için de geçerli olacağını dile getirdi. 

    Libya'da yatırımları olan Türk şirketlerine yönelik yaptırım uygulayacaklarını belirten LUO Sözcüsü, ayrıntıya girmeksizin, Libya'daki her türlü Türk askeri varlığına düşman muamelesi yapacaklarını vurguladı.

    Halife Hafter Fransa'da düzenlenen uluslararası bir Libya toplantısındayken
    © REUTERS / Philippe Wojazer/File Photo
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    Açıklama, UMH güçlerinin, LUO'nun Trablus'un yaklaşık 100 kilometre güneyinde ikmal ve harekat noktası olarak kullandığı Giryan kentini almasının ardından geldi.

    Giryan, LUO'nun nisandan beri yürüttüğü Trablus'u alma kampanyasının ana karargahıydı. LUO taarruzun ikinci karargahı olan Trablus'un güneydoğusundaki Tarhuna'yı elinde tutmaya devam ediyor.

    Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu
    © REUTERS / REUTERS TV
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    LUO Trablus'u ele geçiremese de hava üstünlüğüne sahip. Trablus Havaalanını pek çok kez vurdu.

    Reuters'in haberinde Ankara'nın Fayiz es Serrac liderliğindeki UMH'ye insansız hava araçları ve kamyonlarla da destek verdiği ifade edilirken, LUO Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğine sahip.

    Etiketler:
    düşman, Libya Ulusal Ordusu (LUO), Halife Hafter, Türkiye, Libya
    Topluluk kurallarıTartışma
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