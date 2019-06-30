Trablus Havalimanı hava saldırısı nedeniyle çalışmalarını durdurdu

Başkent Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havalimanı’nın yönetimi, tesisin yapılan hava saldırısı nedeniyle uçuşlara kapatıldığını bildirdi.

Havalimanı yönetiminin Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Mitiga Havalimanı düzenlenen hava saldırısı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldı” ifadelerine yer verildi.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği konusundaysa bilgi verilmedi.

Eski devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden beri Libya'da iktidar farklı güç merkezleri arasında bölünmüş durumda. BM'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümeti Trablus'ta yer alırken, ülkenin doğusundaki hükümet Hafter'e destek veriyor.

Hafter, Kaddafi döneminin etkili komutanlarından biriydi. Daha sonra Kaddafi ile arası bozulunca ABD'de sürgünde yaşadı. 2011'de Kaddafi'ye karşı ayaklanmaların başlamasından sonra Libya'ya geri döndü ve doğudaki güçlerin kilit komutanlarından biri haline geldi.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı askeri güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıklamasına göre, Trablus ve çevresinde neredeyse üç aydır süren çatışmalarda 450'den fazla kişi hayatını kaybetti, 2 bin 100’ün üzerinde kişi de yaralandı.