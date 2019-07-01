'Libya'nın Ecdebiye şehrinde Türk mağazaları kapatıldı ve 2 Türk vatandaşı tutuklandı'

Ecdebiye güvenlik servisinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Ecdebiye güvenlik servisi başkanının talimatnamesi uyarınca kentteki Türk mağazaları kapatıldı ve 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.

Mesaja gözaltına alınanların fotoğrafları da iliştirilirken, bunun Türk devletinin 'terör milislerine' verdiği desteğe misilleme olarak yapıldığı öne sürüldü ancak bu kişilerin hangi nedenle gözaltına alındığı bilgisi verilmedi.

Halife Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nun Sözcüsü, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi sayacaklarını açıklamıştı.

Ardından Libya'da 6 Türk vatandaşının tutuklandığı haberleriyle birlikte Türk Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir" açıklamasında bulunmuştu. Libya Ordusu’nun Sözcüsü General Ahmed el-Mismari ise konuyla ilgili açıklama yapmış, “Türklerin alıkonmasından haberimiz yok” demişti.