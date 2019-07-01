Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk vatandaşı serbest

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 6 denizci serbest bırakıldı.
Ülkenin doğusunu kontrol eden Hafter'e bağlı güçler, cuma günü Türkiye ile tüm ilişkilerin kesildiğini açıklamış ve Türk gemi ve uçaklarının Libya'ya girişine izin verilmeyeceğini bildirmişti.
Ankara da dün Hafter'e bağlı güçlerin altı Türk vatandaşını alıkoyduğunu, derhal serbest bırakılmamaları halinde Hafter'e bağlı unsurların 'meşru hedef' haline geleceğini açıklamıştı.
MSB: GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ASKERİ PERSONEL YOK
Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğu açıklandı.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Söz konusu bilgiler gerçek dışı olup, dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğindedir" denildi.
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