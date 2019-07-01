'Hafter'e bağlı güçler Trablus'a ağır hava saldırıları düzenleyecek'

Libya'nın doğusuna hakim olan Halife Hafter'a bağlı güçlerin komutanlarından biri olan Muhammed Manfour, uluslararası tanınırlığı olan hükümetin kontrolündeki başkent Trablus'daki hedeflere ağır hava saldırıları düzenlemeye başlayacaklarını belirtti.

Manfour, bölge sakinlerine milis kuvvetlerden ve askeri kamplardan uzak durmaları uyarısı yaptı.

Manfour ayrıca, söz konusu kararın Trablus'u kurtarmak için 'geleneksel savaş araçlarının' tükenmesinin ardından alındığını söyledi.