Libya'da göçmen merkezine saldırı: 40 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi yaralandı

Libya’nın başkenti Trablus yakınlarında göçmenlerin tutulduğu bir merkeze düzenlenen hava saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybederken, 80 kişi yaralandı.

Trablus yakınlarındaki Tajoura'da meydana gelen saldırıda ölenlerin çoğunun Afrikalı göçmenler olduğu aktarıldı.

Hava saldırısının hedef aldığı merkezde 120 kadar göçmenin bulunduğunu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Trablus merkezli hükümet, saldırıdan Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nu (LNA) sorumlu tuttu. LNA ise iddiaları yalanladı.

Libya Ulusal Ordusu, pazartesi yaptığı açıklamada ‘geleneksel yöntemlerin tükendiğini’ belirterek bundan sonra Trablus çevresine ağır hava saldırıları düzenleyecekleri uyarısında bulunmuştu.

Libya, 2011'de Muammer Kaddafi'nin NATO destekli operasyonlarla indirilmesinden ve öldürülmesinden bu yana kriz yaşıyor.

Hafter'e bağlı güçler, ülkenin doğusu ve güneyinin büyük bir kısmını kontrolünde bulunduruyor. Ordu, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine karşı savaşıyor.

Libya, tüm bunlara karşılık Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan Afrikalıların ana rotası sayılıyor.