BM'den Libya'daki göçmen merkezi saldırısına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, başkent Trablus'ta bir göçmen merkezine düzenlenen saldırının emrini veren, gerçekleştiren ve bu operasyona silah sağlayanların cezaya çarptırılması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği’nden yapılan yazılı açıklamada, başkentin doğusundaki Tacura kentinde yer alan göçmen merkezine düzenlenen hava saldırısında 44 kişinin hayatını kaybettiği, 130'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 600'den fazla düzensiz göçmene ev sahipliği yapan merkezin ikinci kez hedef alındığı aktarıldı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ‘uluslararası kanun ve en basit insani normlara aykırı bu operasyonun emrini veren, gerçekleştiren ve bu operasyona silah sağlayanların’ uygun cezaya çarptırılması çağrısı yaptı.

Açıklamada Selame'nin şu sözlerine yer verildi: "Perişan vaziyetleriyle bu barınakta bulunmak zorunda kalan insanları baskına uğratır gibi hedef alan bu saldırı bir savaş suçu niteliği taşıyabilir."