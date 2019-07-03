BM: Libya’daki saldırı savaş suçu sayılabilir

Bachelet, “Dün gece Tacura Gözaltı Merkezi'ne düzenlenen, çok sayıda göçmen ve mültecinin yaşamı yitirdiği, yaralandığı saldırı sebebi ile şok oldum” ifadelerini kullandı.
Sivillerin kaldığı bu merkeze dair koordinatların ve bilgilerin çatışan taraflara verilmiş olduğunu hatırlatan Bachelet, bu sebeple gerçekleştirilen saldırının mevcut koşullar altında savaş suçu olarak sayılabileceğini belirtti.
Yaklaşık 600 kişiyi barındıran bu merkezin daha önce de hedef alındığını belirten Bachelet, tüm taraflara sivilleri ve sivillerin yaşadığı okul, hastane ve bu gibi merkezleri hedef almamaları konusunda uyardı.
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