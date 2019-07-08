'Afronot' olacaktı: Uzaya çıkması planlanan ilk siyah Afrikalı motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Uzaya çıkma şansını yakalayan ilk siyah Afrikalı olan Mandla Maseko, bu hayalini gerçekleştiremeden motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Yabancı basında ‘Afronot’ olarak adlandırılan Güney Afrikalı Mandla Maseko’nun cumartesi geçirdiği bir motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Güney Afrika Hava Kuvvetleri mensubu olan ve yarı zamanlı DJ’lik de yapan 30 yaşındaki Maseko, 2013'de ABD'de uzay akademisindeki 23 kontenjandan birini, 75 ülkeden yaklaşık 1 milyon rakibini geride bırakarak kazanmıştı.

Maseko, Florida'da Kennedy Uzay Merkezi'nde, bir saatlik yörünge altı uçuşuna hazırlık için bir hafta geçirmişti.

Pretoria yakınında Soshanguve'de bir hademe ile oto tamircisinin çocuğu olarak dünyaya gelen Maseko, Afrika'nın gençlerine ilham vermek ve her şeyi başarabileceklerini kanıtlamak istediğini belirtmişti.

Uçuşun 2015 yılında Lynx Mark aracıyla yapılması planlanıyordu ancak yolculuk planına dair bir detay kamuoyuna sunulmamıştı.