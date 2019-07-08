Tunus açıklarında batan göçmen teknesi: Hamile bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşanan faciadan günler sonra, hamile bir kadınla küçük bir çocuğun da aralarında olduğu üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Tunus Kızılayı yetkilisi Mongi Slim, üç kişinin daha cansız bedenine ulaştıklarını belirterek “Şu ana kadar cansız bedenine ulaştığımız kişilerin sayısı 15’e yükseldi” dedi.

Ülkenin güneyindeki Cerbe adası açıklarında biri hamile iki kadın ile 3 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeninin sudan çıkarıldığı aktarıldı.

Tunus açıklarında çarşamba günü 86 göçmeni taşıyan bir tekne Libya’dan İtalya’ya geçmek isterken batmış, kazadan 5 kişi kurtarılmıştı.

Sağ kurtulan göçmenlerden biri olan Soleiman Coulibaly, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Tekne su almaya başladığında insanlar çok korktu, bazıları suya düştü, bazıları tekneden kalmayı tercih etti” dedi.