Nijer'in kuzeyindeki Fransız askeri üssü kapatıldı

Yerel basındaki haberlere göre Fransa, 2014’te silahlı grupların tedarik akışını daha iyi kontrol etmek iddiasıyla Nijer, Libya ve Çad sınırında kurduğu Madama askeri üssünden çekildi.

Çöldeki izole konumu nedeniyle ikmal bakımından zor bir üs olan Madama askeri üssünün kapatılmasıyla, Fransa’nın Barkhane operasyonunda strateji değişikliğine gittiği belirtiliyor.

Uzmanlar, Barkhane’nin aynı anda her yerde olmak yerine görülebilir başarılar elde etmek için belli bölgelerde geleneksel güçlere odaklanmayı amaçladığını ifade ediyor.

Öte yandan bölgede 'terörle mücadele' adı altında Fransa’nın 4 binin üzerinde askeri bulunuyor.

Nijer’de sivil toplum örgütleri, geçen ay düzenledikleri protestoda, ülkede yabancı askeri varlığı istemediklerini duyurmuştu.