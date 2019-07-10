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15:08 10 Temmuz 2019
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    FGM-148 Javelin

    Hafter güçlerinin üssünde ele geçirilen Amerikan füzeleri, Fransız ordusuna ait çıktı

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    Afrika
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    Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'a yönelik taarruzda kullandığı üste ele geçirilen füzelerin, Fransız ordusuna ait ABD yapımı Javelinler olduğu teyit edildi. 

    Libya- ABD yapımı silahlar
    © AFP 2019 / -
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    NATO destekli Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Albay Muammer Kaddafi'yi devirip öldürdüğü 2011'den beri içsavaş batağına saplanan Libya'da Birleşmiş Milletler'in (BM) silah ambargosuna rağmen çatışan iki cepheden destekçi ülkelerin silahları fışkırıyor. 

    Bu kez 2014'te seçilip doğudaki Tobruk'u merkez alan meclisin desteklediği Libya Ulusal Ordusu'na (LUO) ait üste Fransa'ya ait füzeler çıktı. 

    General Halife Hafter'in komutasındaki LUO'nun başkent Trablus'un güneyindeki Giryan'da kontrolünü kaybettiği üste bulunan füzelerin, Fransız ordusuna ait ABD yapımı Javelin füzeleri olduğu teyit edildi. 

    BM AMBARGOSU LAFTA KALDI

    © REUTERS / ISMAIL ZITOUNY
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    BM'nin silah ambargosunu ihlal edecek şekilde Hafter güçlerine silah tedariki yaptığını yalanlayan Fransa Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

    "Libya'ya terörle mücadele operasyonları için konuşlandırılmış Fransız ordu biriminin korunması amacıyla gönderilmiş füzeler, halihazırda zarar görmüş ve kullanılamaz haldedir ve imha edilmeleri öncesi bir depoya geçici olarak istiflenmiştir."

    FRANSA: ASLA VERMEDİK

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik / Алексей Дружинин
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    Javelin füzelerini Hafter güçlerine verdiğini inkar eden Fransa Savunma Bakanlığı, Fransız askerlerinin korunmasını amaçladığı için füzelerin silah ihracatı kısıtlamalarına dahil olmadığını savundu.

    "Fransa Libya, Trablus, Sirenayka (Libya'nın doğusu) ve daha geniş çapta Sahel'de  (Afrika'nın batısında Atlantik Okyanusu'ndan doğuda Kızıldeniz'e uzanan bölge) terörle mücadele adına tüm müesses güçleri uzun zamandır desteklemektedir" diyen bakanlık "Bu mühimmatları Libya'da herhangi bir tarafa sevk etmek, ödünç vermek, teslim etmek ya da satmak asla sözkonusu olmamıştır" diye ekledi. 

    UMH DESELER DE HAFTER'DEN YANALAR

    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
    BM: Libya’daki saldırı savaş suçu sayılabilir

    Libya'da Kaddafi'yi deviren saldırıyı başlatan ülke olan Fransa'nın, kağıt üzerinde BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yanında gözükse de, İslamcı militanlarla savaşan Hafter'e destek veren ülkeler arasında olduğu biliniyor. 

    BM TARAFINDAN TANINAN İHVANCI TARAF

    Libya, doğuda Tobruk'ta LUO'nun koruması altındaki meclis ile Trablus dahil batı kısmını kontrol eden ve Müslüman Kardeşler çizgisinde seyreden UMH arasında bölünmüş durumda.

    Libya'nın Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne bağlı emekli general Halife Hafter
    © AP Photo / Anja Niedringhaus
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    Müslüman Kardeşleri destekleyen ülkelerin silahlandırdığı UMH güçleri, geçen ayın sonunda, LUO'nun Trablus'un yaklaşık 100 kilometre güneyinde ikmal ve harekat noktası olarak kullandığı Giryan kentini aldı.

    HAFTER GÜÇLERİNDEN GÖÇMEN KATLİAMI

    Ardından ABD'nin New York Times gazetesi, Giryan'daki LUO üssünde dört adet ABD yapımı Javelin tanksavar füzesi bulunduğunu duyurdu. 

    Hafter'in nisanda başlattığı Trablus taarruzu, bu ayın başında bölgedeki bir göçmen kampının vurulması sonucu 40 kişinin ölmesi ve 80 kişinin yaralanması üzerine şimşekleri çekti.

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