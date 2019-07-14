Sudan'da taraflar arasındaki toplantı yarına ertelendi

Lebat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Askeri Geçiş Konseyi, daha fazla istişare yapılabilmesi için Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ittifakının toplantının ertelenmesi talebini kabul etti" ifadesini kullandı.
Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan açıklamada ise muhalefetle nihai anlaşmaya dair detayların görüşüleceği bu akşamki toplantının ertelenmediği belirtilerek, muhalif kaynaklara dayandırılan açıklamalar yalanlanmıştı.
ÖDBG Sözcüsü Medeni Abbas, ülkeyi seçimlere hazırlayacak geçiş döneminin iki aşamadan oluşacağını, ilk aşamanın ülkeye askerin başkanlık edeceği 21 aylık süreç olduğunu, akabindeki 18 ayda da muhalefetin iktidarda olacağını belirtmişti.
ANLAŞMANIN İÇERİĞİ
Afrika Birliği himayesinde 3 Temmuz'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar ülkenin dönüşümlü olarak yönetilmesi yönünde karar aldı.
Buna göre, devlet başkanlığı konseyi, 5 sivil, 5 asker ve ismi üzerinde uzlaşılan sivil bir üyeden oluşacak. Konsey 3 yıl 3 ay süreyle ülkeyi yönetecek.
ÖDBG'nin mayıs ayında askeri konseye sunduğu, geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşleri içeren kapsamlı anayasal belgeye göre başkanlık konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak.
Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el Beşir dönemi sona ermişti.
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