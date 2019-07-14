Tunus açıklarında batan teknede ölen göçmenlerin cesetlerinin tamamı bulundu

Tunus Kızılayı Medenin vilayeti Başkanı el Münci Selim, 3 Temmuz'da Tunus açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenlerden tamamının cesetlerine ulaşıldığını söyledi.

Teknenin battığı günden bu yana düzenlenen arama kurtarma çalışmaları kapsamında daha önce 79 cesede ulaşıldığını hatırlatan Selim, dün akşam saatlerinde de göçmenlerden ikisinin daha cesetlerine ulaşıldığını aktardı.

Selim, 7'si kadın 86 kişinin yer aldığı tekne kazasında kurtarılan beş kişiden birinin de kötüleşen sağlık durumu nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Tunus açıklarında 3 Temmuz'da 86 göçmeni taşıyan tekne batmıştı.