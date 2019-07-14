Libya’da Hafter güçlerinden Trablus’u ele geçirmek için yeni taarruz

Libya’da, General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin denetimindeki başkent Trablus’u ele geçirmek için yeni bir taarruz başlattığı belirtildi.

Libya Ulusal Ordusu’nun (LUO) komutanlarından biri Sputnik’e açıklamasında, “LUO yeni bir safhaya geçiyor, kutsal olan Şehitler Meydanı’nın kapısına dayanacağız. Düşman yenilmekte ve şehrin iç kısımlarında terör saldırıları düzenlemek için muharebe alanından çekiliyor” dedi.

2011'de NATO eliyle yapılan dış müdahale ve o dönemki lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesiyle parçalanan Libya aylardır yine çatışmalarla gündemde.

Libya'nın doğusunu kontrol eden Tobruk merkezli yönetimin destek verdiği General Hafter’e bağlı güçler, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin denetimindeki başkent Trablus’u ele geçirmek için nisanda harekete geçmişti.